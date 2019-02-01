В России не смогли запустить проверку ОСАГО при помощи дорожных камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не выполнили поручение правительства и не запустили с 1 февраля систему по проверке полисов Обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) с помощью дорожных камер, сообщил «Коммерсант».

По информации газеты, сделать этого не смогли, потому что МВД и РСА не объединили информационные базы данных. Источники утверждают, что база содержит 38 млн полисов, но 6 млн из них требуют «исправлений или дополнений»: встречаются дубли полисов, ошибки в идентификационных номерах транспортного средства, нет сведений о госзнаках.

«Все это необходимо вычищать, до этого использовать систему для контроля полисов невозможно», — говорится в публикации «Коммерсанта». При этом окончательные сроки работы по выполнению поручения правительства неизвестны.

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Согласно КоАП, административный штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 рублей. Если транспортным средством управляет водитель, не внесенный в полис ОСАГО, или срок действия полиса ОСАГО истек, штраф составит 500 рублей.

В январе 2019 года в России вступил в силу новый порядок расчета стоимости полисов ОСАГО: нижняя граница тарифа при оформлении физическим лицом полиса для легкового автомобиля установлена на уровне 2746 рублей (ранее 3432 рублей), а верхняя — поднимется до 4942 рублей (ранее 4118 рублей).

Новая система также предполагает, что страховая история не будет обнуляться при перерыве в вождении и все накопленные скидки будут сохраняться.