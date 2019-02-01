СМИ сообщили о задержании участника похищения фигуранта дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении криминального авторитета Юрия Василенко, фигуранта дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентства Интерфакс и «Москва».

По их данным, был задержан житель Курска 1983 года рождения, при этом всего в похищении подозревают троих человек.

«Московский комсомолец» уточняет, что задержание Александра Сошникова проводили в Курске на днях с помощью регионального УФСБ, а сам он ранее отбывал наказание по делу о грабеже в Льговской колонии (ФКУ ИК-3), где в 2005 году был в числе заключенных, вскрывших вены в знак протеста против пыток и унижений со стороны администрации колонии.

«Росбалт» в свою очередь утверждает, что задержанных было двое. Как рассказали источники издания, в Москве 31 января также был задержан второй подозреваемый в похищении Василенко. Сам Василенко предположительно уже мертв, его тело при этом не было найдено.

Василенко похитили 10 января в московском ресторане «Базилик», а в ходе обысков, прошедших в ночь на 11 января, по данным «Росбалта», в его арендованной квартире нашли несколько десятков единиц оружия, включая снайперские винтовки и взрывчатые вещества. Издание утверждает, что обыски проходили в рамках заведенного на Василенко уголовного дела.

Напомним, Юрий Василенко является фигурантом уголовного дела об убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в марте 2017 года. По версии украинских властей, убийство совершил бывший боец Нацгвардии Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины, среди которых — Василенко. Как утверждает «Росбалт, подозреваемые в убийстве депутата ранее были убиты или пропали.

По информации издания, следователи также считают, что Василенко был организатором расстрела лидера украинской оппозиционной партии «Оплот» Евгения Жилина в сентябре 2016 года. Источник «Росбалта» утверждает, что в Подмосковье за убитым вел наблюдение один из родственников авторитета. Кроме того, пишет издание, Василенко предоставил оружие и автомобиль исполнителям убийства.