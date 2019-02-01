СК задержал руководителя подразделения «Газпрома» в Ессентуках по делу Арашуковых

Следственный комитет задержал исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» (подразделение «Газпром газораспределение Ставрополь») Алана Кятова по делу о хищении природного газа. В настоящий момент он находится на допросе, говорится в сообщении ведомства. Следствие уже вышло с ходатайством о его аресте, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь Басманного суда Москвы.

Накануне ряд СМИ, в том числе «Кавказ Пост» и «РенТВ», со ссылкой на источники утверждали, что Кятов был объявлен в розыск. Также, по их данным, разыскивались зять отца сенатора Арашукова Умар Калмыков (директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске) и министр культуры КЧР Уали Евгамуков. Телеканал «РенТВ» особо отмечал, что последний в свое время становился чемпионом Европы по латиноамериканским танцам.

Кятова допрашивают в рамках дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, уточнили в СК. В рамках дела ранее были арестованы сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков и его отец, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

В следственном изоляторе также оказались его брат, руководитель «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков, директор «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, его заместитель и директор филиала компании в Минеральных водах.

По версии следствия, сенатор Рауф Арашуков причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесия Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова и участию в преступном сообществе.

Его отца обвинили в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения(ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, вместе с соучастниками он перепродавал природный газ, который должен был поставляться в Северо-Кавказский федеральный округ. Ущерб оценили в 30 миллиардов рублей.