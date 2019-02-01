WSJ: США обвинили Россию в разворачивании нового ракетного дивизиона в нарушение договора о РСМД

Россия в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) развернула еще один дивизион крылатых ракет наземного базирования 9M729. Об этом источникам газеты The Wall Street Journal в руководстве западных стран рассказали американские чиновники.

По их данным, ранее у России было только три дивизиона, четвертый появился за последние несколько месяцев, а всего у России около 100 таких ракет, в том числе запасных. В российском Минобороны не ответили на запросы издания.

Газета отмечает, что 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео должен официально объявить о приостановке действия договора о ракетах средней и меньшей дальности. Всего процедура займет около полугода, 180 дней, за которые у России будет возможность исправить нарушения, в которых ее обвиняют США.

Россия при этом отрицает все обвинения. В январе Минобороны устраивало брифинг с показом спорной ракеты, однако приглашенные представители США и других стран-участниц НАТО на него не пришли, назвав его очередной попыткой скрыть факт нарушения условий соглашения.

«Россия ничего не сможет сделать, продемонстрировать, чтобы опровергнуть тот факт, что она уже испытывала ракету 9М729 на дальность более 500 км и тем самым нарушила положения ДРСМД», — говорила РБК представитель американского посольства.

Напомним, о намерении США выйти из ДРСМД в октябре 2018 года заявил президент США Дональд Трамп, объяснив это тем, что, Россия нарушала договор «в течение многих лет». После американские власти дали Росии 60 дней на то, чтобы уничтожить якобы уже испытанные на запрещенную дальность крылатые ракеты 9М729, срок ультиматума Вашингтона истекает 2 февраля.

ДРСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.