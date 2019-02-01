В саратовской ОНК рассказали о 12 пострадавших в ходе массовой драки в колонии

В исправительной колонии №7 Саратовской области для особо опасных рецидивистов вечером 31 января произошла массовая драка между заключенными, сообщило региональное управление ФСИН. По данным председателя областной Общественной наблюдательной комиссии, 12 человек получили травмы.

В конфликте приняли участие около 200 заключенных (четверть от всех 800 отбывающих там наказание), поделившихся на две группы. Как уверяют во ФСИН, между ними произошел личный конфликт, после чего они «не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов».

Руководитель правозащитного центра «Твое право» Виктор Синаюк утверждает, что конфликт спровоцировали сотрудничающие с администрацией «активисты» колонии после того, как один из осужденных задел «активиста».

«Избили именно тех, кто выполнял заказы местной администрации по опущению и переводу в касту обиженных ряда осужденных. Были избиты те, кто выполнял роль так называемых "палачей"», — рассказал он агентству FreeNewsVolga.

По словам председателя саратовской ОНК Владимира Незнамова, как таковых зачинщиков у драки не было. При этом опрошенные региональным изданием «Общественное мнение» неназванные правозащитники утверждают, что конфликт спровоцировали недавно этапированные в колонию «авторитеты», отказывавшиеся участвовать в исправительных работах.

Конфликт был подавлен, в колонию направили комиссию из центрального аппарата ФСИН. И председатель ОНК Незнамов, и Синаюк говорят о 12 пострадавших, в сообщении ФСИН сообщается, что полученные им травмы незначительны, а медики оценили их состояние как удовлетворительное.