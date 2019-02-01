Рассказавшую о героиновой зависимости героиню статьи «Батеньки» отправили в СИЗО

Кузьминский районный суд Москвы арестовал Анну Глазову, которая ранее под псевдонимом Тэо рассказывала самиздату «Батенька, да вы трансформер» о своей героиновой зависимости. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Ее поместили в СИЗО по 27 февраля. В отношении нее возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Девушку задержали накануне после того, как она, как заявили в МВД, пыталась скрыться на машине от полиции. С собой у нее обнаружили 0,4 грамма «вещества серого цвета, предположительно, героина».

Телеграм-канал Mash со ссылкой на неназванные источники также сообщал, что девушка находилась в розыске с января 2018 года: 17 января ее якобы задержали в Москве с 1,73 граммами героина и отпустили под обязательство о явке, однако в правоохранительные органы девушка не приходила.

Напомним, статья под названием «Героин — собственность модели» была опубликована 18 декабря прошлого года. В ней рассказывалось про женщину под псевдонимом Тэо, которая, как утверждалось в материале, употребляла героин в течение десяти лет.

Девушка рассказывала, что не выглядит «опустившейся», поскольку следит за своим здоровьем. Тэо утверждала, что хочет стать примером для других наркопотребителей, при этом отмечая, что не призывает поступать как она.

Материал стал поводом для претензий Роскомнадзора, который попросилМВД устроить проверку и дать экспертное заключения для решения о его блокировке. В надзорном ведомстве отмечали, что на статью поступают жалобы от читателей. В частности, о подаче жалобы сообщала журналистка Леся Рябцева. 20 декабря «Батенька, да вы трансформер» сам удалил статью со своего сайта по требованию Роскомнадзора.