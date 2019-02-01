В Госдуме предложили увеличить штраф за неявку в военкомат в 10 раз

Депутат Госдумы Андрей Красов предложил увеличить штраф за неявку в военкомат в 10 раз, а сама неявка станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Таким образом, за неявку на постановку на учет в военкомате, за уклонение от медицинского обследования, за умышленное повреждение или потерю документа о воинском учете размер штрафа может вырасти с 100-500 рублей до 1000-5000 рублей. Красов в пояснительный записке указал, что данные поправки необходимо «синхронизировать» с проектом закона об обязательной самостоятельной явке в военкомат, который уже принят в первом чтении.

Увеличение штрафов депутат объяснил тем, что текущая сумма штрафа была определена в 2007 году и в 2019 году «несоизмерима с совершаемыми деяниями», не соответствует экономическим показателям России и не способствует формированию «законопослушного поведения граждан». В документе приводится статистика, согласно которой в 2017 году количество граждан, которым военкомат не смог вручить повестки, составило 150 тысяч человек.

При этом в начале января депутаты законодательного собрания Еврейской автономной области внесли в Госдуму проект закона об увеличении штрафов за неявку в военкомат и потерю воинского билета.

В частности, за непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, несвоевременное предоставление различных сведений о таких гражданах (статья 21.1 — 21.4 КоАП) депутаты предлагают повысить штраф до 1000 — 3000 рублей.

За нарушение статей 21.5 — 21.7 КоАП (неисполнение обязанностей воинского учета, уклонение от прохождения медобследования и умышленную порчу военного билета) — от 500 до 1000 рублей.