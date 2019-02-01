Госсекретарь США объявил о приостановке участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке со 2 февраля действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает CNN. Всего процедура займет 180 дней, за которые у России будет возможность исправить нарушения, в которых ее обвиняют США.

«Нарушения России грозят большими рисками миллионам европейцев. Это наша обязанность отвечать надлежащим образом», — заявил Помпео. По его словам, США дали России достаточно времени на исправления, однако та «годами нарушала условия договора о ракетах средней и меньшей дальности».

Россия отрицает обвинения в том, что дальность спорных ракет 9М729 превышает необходимые 500 км. 1 февраля замглавы российского МИДа Сергей Рябков также заявил, что после расторжения договора США могут оснастить крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью 2,5 тыс. км в ядерном оснащении системы «Иджис Эшор», элементы которых уже есть в Румынии и вскоре будут размещены в Польше.

При этом разведка США ранее узнала о разворачивании Россией нового, четвертого ракетного дивизиона в нарушение договора о РСМД, об этом рассказали источники газеты The Wall Street Journal. Всего у России, согласно показанному европейским чиновникам докладу, около 100 таких ракет, в том числе запасных.

Напомним, о намерении США выйти из ДРСМД в октябре 2018 года заявил президент США Дональд Трамп, объяснив это тем, что, Россия нарушала договор «в течение многих лет». После американские власти дали Росии 60 дней на то, чтобы уничтожить якобы уже испытанные на запрещенную дальность крылатые ракеты 9М729. 2 февраля срок ультиматума Вашингтона должен был истечь.

ДРСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.