Сечин попросил у Путина новые льготы для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в декабре 2018 года направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить льготы на 10 лет для разработки Приобского месторождения, сообщило РБК.

По подсчетам издания, они могут составить от 44 до 52,5 млрд в год. При этом у компании уже есть льготные условия для разработки данного месторождения: за 2017-2018 года она составила более 41 млрд рублей.

«Если дополнительно к действующим льготам предоставить компании запрашиваемый налоговый вычет на десять лет, сумма выпадающих доходов федерального бюджета за этот период составит более 460 млрд рублей», — заявили в пресс-службе Минфина на запрос РБК.

Как уточняет РБК, Сечин обосновал необходимость новых льгот тем, что месторождение высокообводненное, при этом запасы нефти «огромны», а их добыча нерентабельна, а новые условия помогут это изменить.

Напомним, в 2014 году Сечин попросил у Путина выделить «Роснефти» 2,4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. В 2016-2017 годах компания попросила поддержку для нефтепереработки за счет нефтяных компаний, госмонополий и автомобилистов, а еще — 60–80 млрд рублей в год для месторождения в Самотлоре (в итоге удовлетворили только 35 млрд рублей в год).

Другие нефтяные компании также просили льготы, с таким письмом обращались даже к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Однако их не получили. Как заявлял Путин, только «Роснефть» указала справедливые причины для послаблений.