Суд обязал Минобороны выплатить компенсацию дочери артиста ансамбля Александрова, погибшего из-за катастрофы Ту-154 в Сочи

Кемеровский областной суд частично удовлетворил иск к министерству обороны от дочери артиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, погибшего из-за крушения Ту-154 в декабре 2016 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант», отмечая, что это первый случай удовлетворения иска, связанного с катастрофой.

31 января суд назначил Ладе Шульгиной компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, когда сама девушка требовала по 500 тысяч рублей от ансамбля и Минобороны, а также пожизненные ежемесячные выплаты в размере 22 тысяч рублей.

Как пишет «Коммерсант», требования Лады Шульгиной суд посчитал завышенными. Более того, прокурор счел иск к ансамблю безосновательным, так как в смерти артиста «нет вины работодателя». Минобороны также не согласилось с иском, потому что не видит доказательств «фактов причинения моральных страданий».

Ранее Шульгина уже пыталась требовать компенсацию, однако суд первой инстанции отклонил ее иск. Однако тот посчитал, что иск должен был подаваться не к Минобороны, а к Военно-воздушным силам, которым и принадлежал Ту-154. В то же время ансамбль имени Александрова посчитал смерть отца Шульгиной «несчастным случаем на производстве».

Авария Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. В результате аварии погибли 92 человека, среди них 84 пассажира и 8 членов экипажа. Рейс должен был быть выполнен по маршруту Москва—Сочи—Латакия (Сирия). В катастрофе погибли сотрудники «Первого канала», «НТВ» и «Звезды», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В декабре 2018 года родственники погибших подали иск к страховым компаниям в Мещанский суд Москвы на 2 миллиарда рублей. Ранее подобный иск был подан в Высокий суд Лондона. Расследование о причинах катастрофы до сих пор не завершено.