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СМИ: в общежитии МГУ задержали аспиранта по подозрению в изготовлении взрывчатки

Общество

 

Полицейские задержали аспиранта механико-математического факультета МГУ, которого подозревают в изготовлении взрывчатки в общежитии университета на Ленинских горах, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, задержанный является 25-ти летним уроженцем Нижнекамска. Во время обыска, по утверждению источника, нашли следы взрывчатки, армейскую одежду, рации, телефоны и анархистскую литературу.

Кроме того, подозреваемый якобы признался, что в сентябре 2018 года изготовил взрывчатку, а потом испытал ее. На аспиранта удалось выйти в результате расследования другого уголовного дела, возбужденного после найденной 11 января неразорвавшейся взрывчатки в Балашихе.

По данным телеканала «РЕН-ТВ», задержали шесть человек, а один из молодых людей является сторонником анархистского движения «Народная самооборона». «17 января 2019 года аспирант вынес из своей комнаты пластиковую банку и электропровода, которые оставил в местах общего пользования», — утверждают на телеканале.

Теги:
mp, взрывчатка, анархисты, мгу, задержания, россия
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