В Башкортостане начальника районного МВД задержали за «откаты» со штрафстоянки

Следственный комитет Республики Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела МВД по Ишимбайскому району Андрея Пугачева, говорится на сайте ведомства.

Его подозревают в том, что с сентября 2017 года по май 2018 года он получал от организации, осуществляющей эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей, «вознаграждение» в размере 500 рублей за каждое эвакуированное авто. «Всего злоумышленником были получены денежные средства в размере 140 000 рублей», — отметили в республиканском СКР.

По данным портала «ProUfu», вместе с Пугачевым были задержаны трое его заместителей. При этом в пресс-службе республиканского Следственного комитета «Новой газете» отказались подтверждать или опровергать эту информацию, заявив, что уголовное дело возбуждено только в отношении начальника отдела полиции Пугачева, которому по ч. 2 ст. 290 УК («Получение взятки в значительном размере») грозит до 6 лет лишения свободы.