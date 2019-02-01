В Роспотребнадзоре подтвердили массовые отравления в детских садах Москвы

В конце декабря 2018 года в семи детских садах на юго-востоке Москвы произошли массовые заболевания кишечной инфекцией, следует из ответа Роспотребнадзор радиостанции «Эхо Москвы».

По данным ведомства, отравление получили 127 человек, на данный момент все они выписаны из больниц. Причиной отравления стал творог с одного из предприятий в Липецкой области.

В Роспотребнадзоре утверждают, что в отношении сотрудников этого предприятия возбудили административные дела, суд также приостановил работу этого предприятия 29 декабря.

Напомним, в декабре прошлого года в социальной сети «ВКонтакте» родители детей стали жаловаться на заражение кишечной инфекцией в детских садах №2446, 1208, 1547, 1357.

На YouTube-канале «Навальный Live» утверждалось, что организацией питания в некоторых детских садах, где случилась вспышка дизентерии, занимались ООО «Вито-1» и «Комбинат питания "Конкорд"». «Конкорд» связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.