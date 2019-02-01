Прыгунов в высоту Ивана Ухова и Светлану Школину лишат медалей Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил, говорится в решении суда. Их результаты с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года аннулируют, а самих спортсменов лишат наград.

Среди них прыгун в высоту Ивана Ухов, обладатель золотой награды Олимпиады-2012 в Лондоне, а также Светлана Школина, выигравшая на этой Олимпиаде бронзовую медаль и победившая в чемпионате мира 2013 года. На этом же чемпионате в метании молота золото получила и Татьяна Лысенко.

В решении суда также значатся следующие российские легкоатлеты: Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Мария Беспалова (метание молота) и Гульфия Агафонова (метание молота).

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал, что спортсменов дисквалифицировали на основании доклада Всемирного антидопингового агентства, основанного на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.