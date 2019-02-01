Начальника тюремной больницы Санкт-Петербурга оправдали по делу о смерти онкобольной заключенной

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оправдал начальника тюремной больницы имени Гааза Дмитрия Иванова по делу о смерти онкобольной заключенной Екатерины Нусаловой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Иванов возглавлял больницу с апреля 2015-го по ноябрь 2016-го года, а женщина скончалась через два месяца после освобождения из колонии в 2016 году. Прокуратура требовала приговорить начальника тюрьмы к штрафу в 70 тыс. рублей по статье о халатности (ст. 293 ч. 1 УК), однако суд не нашел в его действиях состава преступления.

Следствие настаивало на том, что он не смог проконтролировать оказание ей надлежащей медицинской помощи в лечении рака, а также не представил ее на консилиум врачей после постановки диагноза. При этом сама женщина из-за тюремного срока не могла самостоятельно получить необходимое лечение, поэтому ей приходилось рассчитывать на медицинское обеспечение больницы ФСИН.

Как сообщает ТАСС, в рамках процесса сам Иванов неоднократно заявлял, что во время пребывания Нусаловой в больнице он был в командировках и отпуске, поэтому обязанности начальника выполнял его заместитель.

Жительница Мурманска Екатерина Нусалова была осуждена за незаконный оборот наркотиков в 2015 году и отбывала срок в женской колонии общего режима №2 Ленинградской области. По данным «Коммерсанта», там ей диагностировали рак четвертой стадии, и врач-онколог рекомендовал паллиативную химиотерапию и операцию. Однако помощь не была оказана.

Адвокат Виталий Черкасов смог добиться освобождения Екатерины Нусаловой в 2016 году, так как ее диагноз входит в перечень болезней, с которыми нельзя отбывать наказание в колонии и СИЗО. Как ранее писала «Новая газета», суд отпустил женщину только после вмешательства уполномоченного по правам человека Ленинградской области Сергея Шабанова. После выхода Екатерина была госпитализирована, но врачам не удалось ее спасти.