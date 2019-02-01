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Начальника тюремной больницы Санкт-Петербурга оправдали по делу о смерти онкобольной заключенной

Общество

 

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оправдал начальника тюремной больницы имени Гааза Дмитрия Иванова по делу о смерти онкобольной заключенной Екатерины Нусаловой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Иванов возглавлял больницу с апреля 2015-го по ноябрь 2016-го года, а женщина скончалась через два месяца после освобождения из колонии в 2016 году. Прокуратура требовала приговорить начальника тюрьмы к штрафу в 70 тыс. рублей по статье о халатности (ст. 293 ч. 1 УК), однако суд не нашел в его действиях состава преступления. 

Следствие настаивало на том, что он не смог проконтролировать оказание ей надлежащей медицинской помощи в лечении рака, а также не представил ее на консилиум врачей после постановки диагноза. При этом сама женщина из-за тюремного срока не могла самостоятельно получить необходимое лечение, поэтому ей приходилось рассчитывать на медицинское обеспечение больницы ФСИН.

Как сообщает ТАСС, в рамках процесса сам Иванов неоднократно заявлял, что во время пребывания Нусаловой в больнице он был в командировках и отпуске, поэтому обязанности начальника выполнял его заместитель.

Жительница Мурманска Екатерина Нусалова была осуждена за незаконный оборот наркотиков в 2015 году и отбывала срок в женской колонии общего режима №2 Ленинградской области. По данным «Коммерсанта», там ей диагностировали рак четвертой стадии, и врач-онколог рекомендовал паллиативную химиотерапию и операцию. Однако помощь не была оказана.

Адвокат Виталий Черкасов смог добиться освобождения Екатерины Нусаловой в 2016 году, так как ее диагноз входит в перечень болезней, с которыми нельзя отбывать наказание в колонии и СИЗО. Как ранее писала «Новая газета», суд отпустил женщину только после вмешательства уполномоченного по правам человека Ленинградской области Сергея Шабанова. После выхода Екатерина была госпитализирована, но врачам не удалось ее спасти.

Теги:
оправдательный приговор, онкобольные, колонии, петербург, va
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