Суд обязал интернет-магазин iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Засвияжский районный суд Ульяновска обязал американский интернет-магазин витаминов, пищевых добавок и других полезных товаров для здоровья iHerb удалить свое приложение из AppStore и Google Play, доступ к которым осуществляется на территории России. Об этом сообщает РБК.

Суд также постановил признанать информация о 10 товарах на сайте iHerb запрещенной, Роскомнадзору поручено ограничить доступ к страницам с их описанием.

Вынесенные решения могут быть обжалованы представителями iHerb.

Иски инициировал исполнительный директор СРО НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. В исковом заявлении он отметил, что через интернет-магазин реализуются БАДы и пищевые добавки, которые не соответствует действующему на территории России техрегламенту.

Как пишет РБК, несмотря на то, что решение касается только нескольких товаров, российские пользователи могут столкнуться с проблемами доступа ко всему сайту.

Доступ к сайту уже ограничивали в мае 2016 года. ​Решение о блокировке выносилось в ноябре 2015 года Николаевским районным судом, который также расположен в Ульяновской области.