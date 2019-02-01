СК объявил о приеме жалоб на рабский труд в мордовской колонии

Следственный комитет в рамах раследования уголовного дела об использовании рабского труда в мордовской исправительной колонии № 14 устанавливает женщин, права которых были нарушены в данном исправительном учреждении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении СК говорится, что обратиться с заявлением по изложенным выше фактам можно по адресу: г.Саранск, ул.Васенко, 7Д или позвонить по телефону дежурному по Следственному управлению 8-905-389-10-00.

Кроме того отмечается, что следователи допрашивают лица из числа осужденных, выполнявших работы на швейном производстве, а также сотрудники исправительного учреждения.

Ранее правозащитная организация «Зона права» обратилась в СК и Генпрокуратуру с требованием проверить новые жалобы на рабский труд в мордовской колонии №14. В «Зону права» поступили жалобы от женщин, которые находились или продолжают находиться в ИК-14, на сверхурочную работу и низкую оплату труда.

Напомним, в декабре 2018 года СК по Мордовии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) против временно исполняющего обязанности начальника исправительной колонии № 14 Юрия Куприянова, в связи с информацией об использовании рабского труда.

После проверки выяснилось, что женщины занимались «пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы».