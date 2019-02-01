«ОВД-Инфо»: в Москве обыскам и задержаниям подверглись не менее девяти левых активистов

В Москве обыскам и задержаниям подверглись не менее девяти человек. Среди них анархисты и активисты движения против квартирного рейдерства. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, у большинства задержанных спрашивали про подозреваемого в изготовлении взрывчатого вещества анархиста Азата Мифтахова, который сейчас «с большой вероятностью» находится в муниципальном управлении МВД «Балашихинское».

«По всей видимости, с ним проводятся следственные действия. С ним адвокат. Что именно ему вменяется, и в каком он статусе, пока неизвестно», – говорится в сообщении.

Информацию о том, что во время обысков силовики спрашивали о Мифтахове, «Новой газете» подтвердил один из задержанных активистов Максим Некрасов. По его словам, он, еще один парень и три девушки находились в квартире женщины, у которой черные рейдеры пытаются отсудить жилье. В половине шестого утра в квартиру вломились сотрудники СОБР и четыре человека в штатском, добавил активист.

«Нас всех уложили лицом в пол, наносили несильные удары в голову и по корпусу. В этот момент в квартиру с ночной смены вернулся еще один, шестой, человек, его также несколько раз ударили и применили к нему электрошоке. В квартире провели обыск, у нас всех изъяли технику: ноутбуки и флэшки. После этого нас доставили в отдел полиции, где сотрудники задавали нам вопросы на предмет того, знакомы ли мы с неким Азатом Мифтаховым. Нам сказали, что он проживал на этой квартире и занимался изготовлением взрывчатых веществ. Никому из нас не знаком этот человек и мы слышали о нем впервые в жизни», – рассказал Некрасов.

Помимо анархиста Азата Мифтахова и шестерых активистов антирейдерского движения были задержаны анархистка Елена Горбань, которую ранее допрашивали по делу о вандализме из-за разбитого окна в офисе «Единой России», и активист Даниила Галкин. В настоящий момент Горбань и Галкин находятся на свободе.

Ранее СМИ сообщали, что аспиранта механико-математического факультета МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежитии. Речь идет об анархисте Азате Мифтахове.

По данным Интерфакса, задержание производилось в рамках уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшейся самодельной бомбы в подмосковной Балашихе 11 января.

18 января, как сообщало «ОВД-Инфо», к Мифтахову в общежитие приходили с обыском люди в гражданском и в форме, а также кинологи с собаками и саперы. У него изъяли ноутбук, телефоны, книги и крупную сумму денег из личных сбережений.

Перед этим, 16 января, в телеграм-канале «Опер слил» появилась фотография активиста и его паспорта с подписью «Мы же тебя предупреждали — прекращай заниматься ерундой». В посте также были написаны оскорбления в адрес Мифтахова.