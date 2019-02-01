В Москве суд арестовал организатора семинаров, обучающих уклонению от уплаты налогов

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего аудитора и организатора обучающих семинаров по использованию различных схем для ухода от уплаты налогов Евгения Сивкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сивкова заключили под стражу на срок до 4 марта 2019 года по делу о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Отмечается, что суд учел тяжесть преступления, в котором обвиняется мужчина. Кроме того, как говорится в материалах суда, Сивков может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на потерпевших и свидетелей, скрыть доказательства и помешать расследованию.

Дело против Сивкова возбудили в июле 2018 года по статье о мошенничестве, он также стал фигурантом еще одного уголовного дела по той же статье. По данным следствия, Сивков выдавал себя за финансового специалиста и аудитора, при этом обманывая граждан.

Сивков также вел семинары по налоговой оптимизации и обещал слушателям, что после них средний показатель снижения налогов составит 30%.

В марте прошлого года Сивкова исключили из организации аудиторов «Содружество» за несоблюдение профессиональной этики и нарушение законодательства.