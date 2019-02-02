На Кипре задержали находящуюся в международном розыске экс-мэра Тулы
Бывшего мэра Тулы Алису Толкачеву, которая находилась в международном розыске, задержали на Кипре. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
«Толкачева задержана местной полицией в рамках операции по линии Интерпола по запросу России. Сейчас она находится в тюрьме, рассматривается вопрос о ее экстрадиции», — сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения этой информации нет.
В октябре 2017 года тульский суд заочно арестовал Толкачеву, руководившую фирмой «РЭМС», по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По версии следствия, с июля по август 2015 года руководство фирмы «РЭМС» не перечислило 1,7 миллиона рублей ресурсоснабжающей организации, а с сентября 2015-го по июль 2016 года — более 22 миллионов за электроэнергию. Сама Толкачева называла уголовное дело незаконным.
Мэром Тулы Толкачева была с марта 2010-го по март 2011 года.