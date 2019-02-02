Глава госкомпании «Автодор» уйдет с поста из-за срыва сроков строительства ЦКАД

Глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах уйдет со своего поста из-за претензий контрольных органов к реализации проекта строительства ЦКАД. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным источника РБК, знакомого с руководством «Автодора», Кельбах уйдет в отставку «вот-вот», а на его место назначат его первого заместителя Вячеслава Петушенко.

Как пишет издание, Кельбах мог уйти в отставку еще летом 2018 года, но сохранил пост под обязательство ускорить строительство ЦКАД и сменить команду.

«Команду он действительно поменял, но исправить ситуацию с ЦКАД не удалось», — уточнил собеседник РБК.

Как сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, решение давно принято.

Кельбах руководит «Автодором» с декабря 2011 года. В 2014 году началось строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которое должно было закончиться в 2018 году, но сроки сдачи масштабного проекта развития инфраструктуры Московской области неоднократно сдвигались.

На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин и поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить выполнение госконтрактов. Проверка выявила серьезные проблемы.

По последним данным, ЦКАД будет введен в эксплуатацию не раньше четвертого квартала 2020 года.