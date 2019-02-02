Bloomberg: власти Венесуэлы отказались от планов отправить за границу 20 т золота

Венесуэльские власти решили не отправлять за границу 20 т золота для его обмена на наличные. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, золотые слитки стоимостью 850 млн долларов уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе.

Накануне Reuters со ссылкой на источник писало, что Венесуэла планирует продать 29 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), а в начале февраля будут отправлены 15 тонн.

По данным агенства, драгоценные металлы продадут в обмен на евро наличными, эти деньги нужны для импорта некоторых основных товаров. Собеседник Reuters отмечает, что Каракас уже продал 3 тонны драгоценного металла 26 января.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на собственные источники сообщала, что к январю 2019 года в хранилищах Центрального банка (ЦБ) России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что в России не хранится золотой запас Венесуэлы.

Однако, по информации газеты, золото было загружено в российский грузовой Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января и доставлено в Дубай, где было продано, а расчет был сделан наличными в долларах.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», а позднее решили ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Россия выступает в поддержку его правительства. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».