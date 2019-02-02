Новая газетастать со–
участником

Умер диктор Центрального телевидения Евгений Суслов

Культура

 

Диктор программы «Время» Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила в фейсбуке его коллега Алла Данько.

 


«Сегодня после тяжелой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов», — написала Данько.

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. Суслов вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятия, а также снимался в «Голубом огоньке». Он проработал на телевидении более 30 лет.

Теги:
nt
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera