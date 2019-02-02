Умер диктор Центрального телевидения Евгений Суслов

Диктор программы «Время» Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила в фейсбуке его коллега Алла Данько.



«Сегодня после тяжелой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов», — написала Данько.