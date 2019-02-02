Читатели «Новой газеты» помогли купить технику для просушки пострадавших от наводнения на Кубани домов
Алиса Кустиковакорреспондент
Волонтеры организации «Добровольные пожарные Кубани», которые помогают жителям пострадавшего от наводнения Хадыженска, рассказали, что благодаря помощи читателей «Новой газеты» удалось собрать средства на три сушителя.
«Собрали 120 тысяч рублей.Этого хватило на покупку трех влагосушителей. Даже в тех домах, где производили сушку тепловыми газовыми пушками, стены опять покрылись плесенью», — рассказал «Новой» руководитель волонтерской группы в Краснодарском крае Максим Ребеченко.
По его словам, уже сейчас волонтеры используют оборудование.
Напомним, что в октябре 2018 года на Краснодарский край обрушилось наводнение, жертвами бедствия стали шесть человек, а повреждения получили семь тысяч жилых домов. Когда вода ушла, жителям пришлось вернуться в сырые дома с затопленными водой подвалами, промокшими стенами и запахом болотной тины.
По словам Максима Ребеченко, в просушивании сегодня нуждаются все пострадавшие от наводнения дома, но первые в очереди — жители, которым просушка дома не по силам.
«На очереди общество-инвалидов города Хадыженска, где пострадало двадцать домов. Когда просушим эти дома, будем искать тех, кому еще нужна помощь. По факту заходи хоть в каждый дом — везде будут рады», — рассказал он.
Команда «Добровольных пожарных Кубани» помогает пострадавшим от наводнения с первых дней бедствия. Сначала добровольцы приезжали откачивать воду из подвалов жилых домов, а теперь находят оборудование, чтобы сушить дома. В этом «Добровольным пожарных Кубани» помог фонд «Предание», который собирает средства для пострадавших. Помочь собрать средства для пострадавших от наводнения можно по ссылке.