Путин заявил о приостановке участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Путин объявил на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщается на сайте Кремля.

«Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал Путин.

Он также поддержал предложения главы Минобороны по созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования и наземной версии «Калибров». Ранее из-за ограничений ДРСМД ракета производилась только в варианте морского базирования.

Путин попросил Лаврова и Шойгу в будущем не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

«Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике – и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира», – отметил президент.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке со 2 февраля действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, процедура займет 180 дней, за которые у России будет возможность исправить нарушения, в которых ее обвиняют США.

Россия отрицает обвинения в том, что дальность спорных ракет 9М729 превышает необходимые 500 км. 1 февраля замглавы российского МИДа Сергей Рябков также заявил, что после расторжения договора США могут оснастить крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью 2,5 тыс. км в ядерном оснащении системы «Иджис Эшор», элементы которых уже есть в Румынии и вскоре будут размещены в Польше.

Напомним, о намерении США выйти из ДРСМД в октябре 2018 года заявил президент США Дональд Трамп, объяснив это тем, что, Россия нарушала договор «в течение многих лет». После американские власти дали Росии 60 дней на то, чтобы уничтожить якобы уже испытанные на запрещенную дальность крылатые ракеты 9М729. 2 февраля срок ультиматума Вашингтона должен был истечь.

ДРСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.