В Томске при пожаре погиб основатель кукольного театра «2+Ку» Владимир Захаров

В Томске 1 февраля при пожаре погиб создатель «кукол на запястье» и основатель театра живых кукол «2+Ку» Владимир Захаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК по Томской области.

По данным СК, тело очень сильно пострадало от огня, в связи с чем официально личность погибшего удастся установить только по результатам экспертизы. Однако очевидцы рассказали, что Захаров заходил в здание, пытаясь потушить пожар самостоятельно.

Следствие уточнило, что основная версия пожара в двухэтажном деревянном строении — замыкание электропроводки.

Как рассказали «Сибирь.Реалий» знакомые режиссера, сгоревшее помещение было мастерской, где он делал деревянных кукол.

Захарову было 64 года. Он окончил Томский политехнический институт по специальности «Кибернетика электрических систем», работал инженером-конструктором в НИИ технологии машиностроения в секторе роботов и занимался разработкой и внедрением роботов, автоматизацией технологических процессов.

Театр «2+Ку» Захаров основал в 1991 году, где он сам создавал кукол, писал сценарии, играл, делал декорации. В 2004 году у театра появилось деревянное здание театра в виде сундука, построенное самим Захаровым.