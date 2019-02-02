Члены московского ОНК обратились в полицию из-за синяков у подозреваемого в краже картины Куинджи

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников обратился к главе столичной полиции Олегу Баранову с просьбой выяснить причину возникновения синяков и ссадин у Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, при посещении в ИВС Дениса Чуприкова членами ОНК у обвиняемого были зафиксированы синяки, царапины, ссадины на теле.

По словам самого Чуприкова, его не били при задержании, а синяки появились после того, как он поскользнулся на снегу.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал Чуприкова на два месяца. Мужчину обвиняют в «хищении предметов, имеющих особую ценность» (п. «а» ч. 2 ст. 164 УК), статья предполагает до 15 лет лишения свободы.

Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли в воскресенье, 27 января, из Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Камеры наблюдения зафиксировали как мужчина в темной одежде рассматривал картину, а потом снял ее со стены и не спешно скрылся, в зале при этом находились другие посетители.

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали подозреваемого в похищении картины Дениса Чуприкова в поселке Заречье Московской области. Он спрятал картину в подвале на территории строящегося дома в Одинцовском районе.

В декабре 2018 года Чуприков проходил по другому делу — за хранение наркотиков — и в момент кражи находился под подпиской о невыезде.