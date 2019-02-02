Российский МИД отказался комментировать информацию о загадочном гражданском рейсе в Каракас

Министерство иностранных дел России не стало комментировать информацию о полетах гражданских самолетов в Венесуэлу, следует из пришедшего в редакцию «Новой газеты» ответа на соответствующий запрос.

МИД ответил только на первый вопрос — о количестве россиян в стране: всего на консульском учете состоят 900 человек, включая представителей дипмиссии и членов их семей. Последний вопрос — о возврате российских инвестиций в страну — министерство попросило направить в Минфин.

На все остальные попросили искать ответы в выступлении представителя министерства Марии Захаровой на последнем брифинге от 31 января. На нем она вновь повторила о поддержке Россией легитимного президента Николаса Мадуро и готовности быть лишь посредником между двумя сторонами в конфликте.

На вопрос о гражданских самолетах, которые предположительно могли посредничать при продаже золотых запасов страны, Захарова отвечать не стала: «Я не могу комментировать полеты самолетов, которые направляются не с официальными какими-то целями <..> Что касается перемещения самолетов, это уже не ко мне. Пожалуйста задайте эти вопросы тем, кто их трактует, направляет, оплачивает и так далее» (на 01:24:11 трансляции).

При этом она отметила, что «речь об эвакуации либо российских дипломатов, либо их семей, либо российских граждан. сотрудников загранучреждений или компаний не идет».

Напомним, запрос в МИД газета направила после того, как 28 января обратила внимание на полет в столицу Венесуэлы Каракас из московского аэропорта Внуково самолета Boeing 777 компании Nordwind Airlines. А 30 января из того же аэропорта в Каракас вылетел грузовой Boeing 757 авиакомпании «Ерофей», который 2 февраля вернулся в Москву.

По данным источников «Новой газеты» в ОАЭ, второй самолет в Дубае встречали инкассаторские автомобили: из самолета были выгружены контейнеры с золотом, а загружены наличные деньги, которые отправили в Венесуэры.

По предположению редакции, речь идет о части золотого запаса Венесуэлы, который хранится в России и был продан ОАЭ за наличный расчет. Отметим, что глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о том, что золотой запас Венесуэлы может находиться в хранилищах ЦБ.

1 февраля агентство Reuters сообщило о том, что Венесуэла планирует продать еще 29 тонн золота в ОАЭ, а в начале февраля в Дубай будут отправлены 15 тонн золота, которые планируется обменять на евро. РИА Новости также обратило внимание на сообщение на сайте компании Noor Capital ОАЭ, в котором говорилось о покупке 21 января 3 тонн золота у Центробанка Венесуэлы.

При этом 2 февраля Bloomberg стало известно о том, что власти Венесуэлы в последний момент передумали отправлять золотой запас на продажу в ОАЭ, хотя слитки уже были готовы к передаче.