Члена совета «Открытой России» Анастасию Шевченко отпустят из-под домашнего ареста на похороны дочери

Следователь отпустил члена совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко на похороны дочери, которые состоятся 4 февраля. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Ковалевич. Женщина находится под домашним арестом по первому в стране уголовному делу о нежелательных организациях (ст. 284.1 УК).

«У нас все через ходатайства, но следователи сами по-человечески отнеслись к этой ситуации», — сказал Ковалевич, отметив, что похороны пройдут в кругу семьи.

Днем 30 января, когда ее дочь с первой степенью инвалидности попала в реанимацию с обструктивным бронхитом, Шевченко находилась под домашним арестом. Следователь в тот день разрешил женщине побыть до вечера 1 февраля с дочерью, она в тот же день прибыла в больницу, однако ее не пустили к ней врачи. На следующий день ее дочь умерла.

После активисты запланировали провести 10 февраля в городах России акцию протеста «Марш материнского гнева» — в том числе в поддержку Анастасии Шевченко и фигурантки другого уголовного дела, псковского координатора «Открытой России» Лии Милушкиной.

Напомним, о возбуждении уголовного дела против Анастасии Шевченко стало известно 21 января. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. В тот же день прошли обыски у активистов движения в Ростове-на-Дону, а также Татарстане. Саму Шевченко в тот день задержали и оставили на ночь в изоляторе временного содержания. 23 января суд поместил ее под домашний арест.

30 января ей предъявили официальное обвинение. Так, согласно тексту постановления, после двух административных штрафов по ст. 20.33 КоАП (первый — за координирование дебатов движения в Таганроге в октябре 2017 года, а второй — за «собрание-лекцию» в апреле прошлого года перед выборами в ростовское заксобрание) у нее якобы «возник преступный умысел».

Его она якобы воплощала тем, что на сентябрьском собрании движения советовала активистам внедряться в протестные группы, предоставляя им бесплатную юридическую помощь или создав «тематические аккаунты» в соцсетях. Сама Шевченко на допросе сказала, что не понимает сущность предъявленного обвинения, назвала его политически мотивированным и отказалась от дачи показаний.