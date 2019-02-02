Мордовский правозащитник рассказал о протоколе о неповиновении от приставов, которые заломили ему руки и надели наручники

Участник движения «За права человека» правозащитник Сергей Марьин рассказал о том, как приставы в мордовском суде заломали ему руки, надели на них наручники, а после составили протокол о неповиновении (ч. 2 ст. 17.3 КоАП). Об этом он накануне написал в фейсбуке, а после рассказал подробности проекту «ОВД-Инфо».

29 января он приехал в Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия на заседание по своей жалобе: он хотел оспорить отказ в возбуждении уголовного дела о смерти заключенного. Перед этим он решил посетить слушание знакомого, но приставы его остановили и начали досматривать.

После долгого досмотра они разрешили ему пройти, однако другой пристав захлопнул перед ним дверь в зал, а когда тот попытался ее открыть, заломил ему руку и применил болевой прием. «Видимо, они рассчитывали, что я начну сопротивляться. От боли я закричал», — вспомнил 63-летний правозащитник.

Так его продержали несколько минут, а потом надели на него наручники, в которых его продержали еще около часа, по словам Марьина, попутно обвиняя в том, что он якобы угрожал судье и получал финансирование от Госдепартамента США. Приставы затем составили на него протокол о неисполнении требований пристава (ч. 2 ст. 17.3 КоАП) и отпустили. Сам он в разговоре с «ОВД-Инфо» назвал это провокацией.