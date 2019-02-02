Генерал ВВС Венесуэлы открыто поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо

Дивизионный генерал и директор по стратегическому планированию Верховного военного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил в видеообращении о признании Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Его слова передает газета El Nacional.

«С гордостью сообщаю, что отвергаю авторитет диктатуры Николаса Мадуро и признаю Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики», — заявил он, отметив, что президентство Мадуро не поддерживают 90% военных в ВВС Венесуэлы.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 2, 2019

Между тем в твиттер-аккаунтах военных ведомств Венесуэлы появились фотографии Родригеса с надписью «предатель». Главнокомандующий военной авиацией также сопроводил ее комментарием, что у Родригеса нет реальных управленческих функций в авиции и прямого коммандования над войсками.

После того, как председатель парламента Венесуэлы 23 января провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, большинство военных заняли сторону действующего президента Николаса Мадуро. Так, министр обороны Владимир Падрино в тот же день твитнул о том, что военные отрекаются от любого самопровозглашенного президента.

26 января открыто поддержал Гуайдо военный атташе в Вашингтоне полковник Жозе Луис Силва Силва. Министерство обороны Венесуэлы после в твиттере назвало это актом измены и предательства, а также опубликовало его фотографию с надписью «предатель».