Минобороны РФ: США с 2017 года готовились к производству нарушающих ДРСМД ракет

Минобороны России обвинил руководство США в том, что они приняли решение о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности еще в 2017 году, когда начали подготовку к производству запрещенного им оружия, говорится в заявлении министерства в фейсбуке.

Так, оборонный завод корпорации Raytheon в штате Аризона, который министерство называет крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области страны, с июня 2017 года начал подготовку к производству ракет, которые нарушили бы ДРСМД.

Площадь завода за два года, как утверждают в Минобороны, увеличилась с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а число его сотрудников предприятия должно увеличиться почти на 2 тысячи человек.

По имеющимся в Минобороны России данным, в США еще за два года до обвинений РФ в нарушении ДРСМД приступили к подготовке к производству ракет средней и меньшей дальностиhttps://t.co/xWJy9nNR9d#Минобороны #ДРСМД pic.twitter.com/B3GxwkpKrT — Минобороны России (@mod_russia) February 2, 2019

В сообщении Минобороны также отмечается, что в ноябре 2017 года Конгресс США «выделил Пентагону первый транш в 58 млн долларов, прямо указывая "на разработку наземной ракеты средней дальности"» – средства были заложены в бюджет на оборону в 2018 году. Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в свою очередь тогда говорила, что Вашингтон откажется от разработок, если Россия вернется к соблюдению договора.

Накануне замглавы российского МИДа Сергей Рябков также заявлял, что после расторжения договора США могут оснастить крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью 2,5 тыс. км в ядерном оснащении системы «Иджис Эшор», элементы которых уже есть в Румынии и вскоре будут размещены в Польше.

Напомним, 1 февраля о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально заявил Госсекретарь США Майк Помпео, а на следующий день о выходе России из договора объявил и президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИДа Сергеем Лавровым.

Путин также сказал, что Россия начнет исследования для создания новых видов ракет – по данным «Коммерсанта» – на основе крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон».

Лавров в свою очередь заявил, что США начали нарушать ДРСМД еще в 1999 году, когда начали испытания боевых дронов, подпадающих под описание наземных крылатых ракет. А в 2014 году в нарушение договора начали размещать в Европе пусковые установки, пригодные «без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк"».

О намерении США выйти из ДРСМД в октябре прошлого года заявил президент США Дональд Трамп, объяснив это тем, что, Россия нарушала договор «в течение многих лет». В частности она якобы испытывала на запрещенную дальность крылатые ракеты 9М729.

При этом опрошенные газетой Financial Times эксперты считают, что скорый выход США из договора связан с военным усилением в Азии Китая, который не ограничен участием в ДРСМД. Так, по данным США, у страны уже около 30 ракет, которые противоречили бы договору.