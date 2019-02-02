Коломенского активиста Вячеслава Егорова, выступавшего против мусорного полигона, отправили под домашний арест

Коломенский городской суд отправил под домашний арест выступающего против мусорного полигона в деревне Воловичи активиста Вячеслава Егорова по уголовному дело о нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК), сообщила в фейсбуке его адвокат Мария Эйсмонт.

Адвокат также рассказала «ОВД-Инфо», что назначенное на 11 часов заседание началось лишь спустя 4 часа, при этом в 16:30, когда истекли 48 часов с момента задержания, судья отказалась его отпускать. На решение она ушла в 19 часов.

Читайте также Взбесившийся мусор. Борцы против свалки в Коломне оказались под плотным прессингом полиции и ФСБ

Вячеслава Егорова задержали 31 января после обысков в его доме. Обыски также проходили еще у 14 активистов, у всех изъяли телефоны и компьютеры. Уголовное дело на Егорова завели, поскольку за прошлый год на него заводили три административных дела о нарушении правил массовых акций (ст. 20.2 КоАП). В постановлении отмечалось, что дело возбудил лично глава подмосковного управления Следственного комитета Александр Иванов.

Жители Коломны с марта прошлого года требуют остановить работу полигона «Воловичи», а также не допустить строительства новой свалки, и остановить. 3 февраля во многих городах России пройдут митинги против повышения тарифов на вывоз мусора.

В Коломенском округе активистам не согласовали мероприятия, предложив перенести его в находящиееся в 10 километрах от центра Коломны село. Активисты, помимо тарифов на вывоз мусора, также планировали протестовать против мусоросжигательного завода и мусорного полигона. Вместо этого они решили устроить 3 февраля автопробег.