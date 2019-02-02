Сборная России по хоккею с мячом обыграла шведов в финале чемпионата мира

Сборная России по хоккею с мячом со счетом 6:5 обыграла сборную Швеции в финале чемпионата мира в шведском Венерсборге, а в матче за третье место Финляндия обошла Казахстан (8:2). Трансляцию матча вел Sportbox.ru.

Россия также догнала Швецию с ее 12 победами на мировых первенствах, а с учетом достижений сборной СССР у отечественной национальной команды теперь и вовсе 26 выигранных чемпионатов мира. На прошлогоднем чемпионате, который проходил в Хабаровске и китайском Харбине, она также получила золото.