Сборная России по хоккею с мячом обыграла шведов в финале чемпионата мира
Сборная России по хоккею с мячом со счетом 6:5 обыграла сборную Швеции в финале чемпионата мира в шведском Венерсборге, а в матче за третье место Финляндия обошла Казахстан (8:2). Трансляцию матча вел Sportbox.ru.
Россия также догнала Швецию с ее 12 победами на мировых первенствах, а с учетом достижений сборной СССР у отечественной национальной команды теперь и вовсе 26 выигранных чемпионатов мира. На прошлогоднем чемпионате, который проходил в Хабаровске и китайском Харбине, она также получила золото.
VM-Finalen går till förlängning— BandyWorld (@BandyWorldNews) February 2, 2019
2x10 min sudden 🇸🇪🇷🇺 pic.twitter.com/uUD7K8TcxV