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Власти ЦАР договорились с вооруженными группировками о мирном соглашении

Политика

 

Правительство Центральноафриканской республики и 14 вооруженных группировок достигли договоренностей о мирном соглашении, говорится в твиттере правительства. Его подробности пока не раскрываются, оно будет подписано в столице Банги в ближайшие дни.

Переговоры проходили с 24 января при поддержке ООН и Африканского союза. При этом, как отмечает Reuters, заключение договоренностей еще не означает достижения мира в стране: подобные соглашения в 2014, 2015 и 2017 году ни к чему не привели.

Напомним, ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году, когда мусульманская коалиция «Селека» свергла президента Франсуа Бозизе, а христиане в ответ создали отряды ополчения «Антибалака». Сейчас правительство контролирует лишь пятую часть территории страны, а за годы конфликта, по данным ООН, погибли около 6 тысяч человек, еще около миллиона были вынуждены покинуть дома.

Пристальное внимание к ЦАР появилось после того, как 31 июля прошлого года в этой стране убили трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они поехали туда, чтобы снять фильма о работе частной военной компании «группа Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. 

Теги:
африка, оон, центральноафриканская республика, va
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