Власти ЦАР договорились с вооруженными группировками о мирном соглашении

Правительство Центральноафриканской республики и 14 вооруженных группировок достигли договоренностей о мирном соглашении, говорится в твиттере правительства. Его подробности пока не раскрываются, оно будет подписано в столице Банги в ближайшие дни.

Central African @GouvCF and 14 armed groups reached an agreement at Kharthoum peace talks – The meeting started on 24 January with @AU_Chergui facilitation and @UN support #CARpeace #AfricanInitiative pic.twitter.com/mccJ8hN01L — MINUSCA (@UN_CAR) February 2, 2019

#Centrafrique: I am humbled to announce that with the exemplary cooperation I received from both the Government of the CAR(@GouvCF) and the 14 armed groups, we have secured a #peace agreement today in the interest of the people of #CAR. #AfricanInitiative pic.twitter.com/depHqmN8n5 — Amb. Smail Chergui (@AU_Chergui) February 2, 2019

Переговоры проходили с 24 января при поддержке ООН и Африканского союза. При этом, как отмечает Reuters, заключение договоренностей еще не означает достижения мира в стране: подобные соглашения в 2014, 2015 и 2017 году ни к чему не привели.

Напомним, ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году, когда мусульманская коалиция «Селека» свергла президента Франсуа Бозизе, а христиане в ответ создали отряды ополчения «Антибалака». Сейчас правительство контролирует лишь пятую часть территории страны, а за годы конфликта, по данным ООН, погибли около 6 тысяч человек, еще около миллиона были вынуждены покинуть дома.

Пристальное внимание к ЦАР появилось после того, как 31 июля прошлого года в этой стране убили трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они поехали туда, чтобы снять фильма о работе частной военной компании «группа Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.