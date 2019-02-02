Адвокату задержанного аспиранта МГУ Мифтахова сообщили о его местоположении

Следователь по делу задержанного аспиранта МГУ Азата Мифтахова подтвердила его адвокату Светлане Сидоркиной, что тот находится в изоляторе временного содержания отдела полиции в подмосковной Балашихе. Об этом Сидоркина рассказала «Новой». Ранее в самом отделе это отрицали.

Следователь сообщила, что официально Мифтахова задержали 2 февраля в 19:10, а также пригласила адвоката 3 февраля к 10 утра на следственные действия, где выяснится его статус и подробности обвинения. До этого ни адвокатов, ни защитников к нему не пускали.

Сидоркина уточнила, что в начале следователь связалась с матерью Мифтахова, сообщила ей о том, что тот жив, а также дала ему поговорить с ней. «Он маме сказал, что все нормально, что его не бьют», — рассказала она, усомнившись в этих словах: «По телефону в присутствии следователей и оперативных сотрудников, даже если его и били, не скажет <..> Били его или не били, завтра будет известно».

При этом о задержании Мифтахова стало известно 1 февраля. СМИ сообщали, что его подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного 11 января в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Обыскам и задержаниям в тот день также подверглись еще не менее девяти левых активистов. Один из них рассказывал «Новой», что его спрашивали о Мифтахове.

Среди задержанных также был и анархист Даниил Галкин, 2 февраля рассказавший в группе движения «Народная самооборона» о пытках в отделении. Так, по его словам, его самого несколько часов пытали электрошокером, требуя дать показания об анархо-коммунистических взглядах Мифтахова и его участии в акциях анархистов.

В отделении ему удалось пересечься с самим Мифтаховым, который «уже не был похож на человека» от пыток. Один из задержанных по делу, как утверждает Галкин, «вскрыл себе вены и наглотался каких-то таблеток». В «Народной самообороне» предположили, что речь идет именно о Мифтахове: так, 1 февраля телеканал «Россия-24» опубликовал запись его разговора с силовиками, тот объяснил прием неназванных таблеток попыткой «избежать пыток» (на 02:12 репортажа).

О том, что кто-то из задержанных 1 февраля вскрыл вены в отделении, из подслушанного в Балашихинском городском суде разговора с участием следователя узнала и адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина. Следователь также рассказала, что допрашивала в местном отделе полиции подозреваемого по статье об изготовлении взрывчатого вещества, имея в виду, по-видимому, Мифтахова, и других задержанных, добавив, что у нее нет оснований для взятия подозреваемого под стражу.

Как сообщало «ОВД-Инфо», ранее 18 января к Мифтахову в общежитие приходили с обыском люди в гражданском и в форме, а также кинологи с собаками и саперы. У него изъяли ноутбук, телефоны, книги и крупную сумму денег из личных сбережений. А перед этим, 16 января, в телеграм-канале «Опер слил» появилась фотография активиста и его паспорта с подписью «Мы же тебя предупреждали — прекращай заниматься ерундой». В посте также были написаны оскорбления в адрес Мифтахова.