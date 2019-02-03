В Петербурге СК и прокуратура проверят сообщения об избиении ученицы коррекционной школы преподавателем

Петербургское управление Следственного комитета и прокуратура Приморского района начали проверку сообщений об избиении ученицы коррекционной школы №13 преподавателем, говорится в сообщениях ведомств.

На следы ушиба у первоклассницы сотрудники школы обратили внимание 1 февраля после ее жалоб на плохое самочуствие, сообщают «Фонтанка» и телеканал «Санкт-Петербург». Сам ребенок рассказал о том, что ее накануне ударила по голове учитель продленного дня.

В больнице у нее обнаружили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи ребенка направили на амбулаторное лечение.

Полицейские опросили саму учительницу, та утверждает, что не била ребенка. Поскольку инцидент не попал на камеру, сейчас утверждать о ее виновности нельзя, сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах. В понедельник они также опросят других учеников школы.

Директор заведения Анна Казакова не смогла предоставить изданию оперативный комментарий. Собственную проверку также начал комитет по образованию Санкт-Петербурга. «Если подтвердится информация о том, что травму ребенку нанес воспитатель группы продленного дня, администрация школы примет соответствующее решение, контракт с воспитателем будет расторгнут. Считаем, что такое поведение несовместимо с продолжением работы в должности педагога», — сообщили в телеграм-канале комитета.