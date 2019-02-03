Предстоятеля новой украинской церкви Епифания возвели на престол

В Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, который теперь стал полноценным митрополитом Киевским и всей Украины. Трансляцию мероприятия вело «Громадское».

На церемонии присутствовали украинский президент Петр Порошенко с женой Мариной, а также делегация от константинопольского Вселенского патриархата — сам патриарх Варфоломей приехать не смог.

После интронизации состоится первое заседание Синода ПЦУ, который в частности займется согласованием и утверждением руководящих органов новой церкви. «Сейчас мы занимаемся все это время [после объединительного собора] юридическими вопросами. Для того, чтобы иметь статус юридического лица, нужно создать руководящий орган. Церковь вообще не является юридическим лицом, но есть руководящий орган — Киевская митрополия, которая была окончательно зарегистрирована государством», — рассказал накануне Епифаний Украинской службе «Радио Свобода».

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана новая церковная структура — Православная церковь Украины. 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о ее автокефалии. В Русской православной церкви отказались признать независимость ПЦУ и даже назвали томос «бумагой, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций».