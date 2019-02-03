В Калужской области перевернулся автобус с детьми. Семь человек погибли, более десяти получили травмы

Обновление 11:59 Число погибших возросло до 4, среди них один ребенок, передает ТАСС. Еще 18 детей и одного взрослого госпитализировали. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства. 12:30 Погибли еще трое детей, число погибших возросло до семи, сообщили в управлении МВД. Из автобуса достали 42 из 48 пассажиров.

В Бабынинском районе Калужской области перевернулся автобус с детьми. Двое взрослых, мужчина и женщина, погибли, еще 16 детей пострадали. Об этом РИА Новости рассказали в калужском ГИБДД.

Авария произошла на 128-м километре автодороги Калуга-Вязьма у села Извеково, уточняет Интерфакс. Частный автобус «МАН» вез на соревнования 33 подростков и еще 15 совершеннолетних из Ярцево (Смоленская область) в Калугу. Региональное УМВД уже возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК).