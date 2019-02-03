Посол Венесуэлы в Ираке признал Хуана Гуайдо временным президентом

Чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал председателя парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента. Об этом он заявил в видеообращении, выдержки из которого приводит газета El Nacional.

#2Feb



Embajador de Venezuela ante Irak desconoce a Nicolás Maduro como Presidente, reconoce a Juan Guaidó como Presidente Encargado y a la Asamblea Nacional como poder legítimo. pic.twitter.com/VMtNWmcmxX — Federico Black B. (@FedericoBlackB) February 3, 2019

«Мы, представляющие государство за рубежом чиновники, считаем, что Национальная ассамблея является единственной легитимной властью республики. И наше место на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи», — заявил Веласко.

Ранее, в конце января открыто поддержал Гуайдо и военный атташе в Вашингтоне полковник Хосе Луис Силва Силва. Министерство обороны Венесуэлы после в твиттере назвало это актом измены и предательства, а также опубликовало его фотографию с надписью «предатель».

Накануне временным главой страны его признал и директор по стратегическому планированию Верховного военного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес. В твиттере главнокомандующего военной авиацией заявили, что у Родригеса нет реальных управленческих функций в авиции и прямого коммандования над войсками.

После того, как председатель парламента Венесуэлы 23 января провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, большинство военных заняли сторону действующего президента Николаса Мадуро. Так, министр обороны Владимир Падрино в тот же день твитнул о том, что военные отрекаются от любого самопровозглашенного президента. Его также поддержали Конституционный суд и руководство нефтяной госкомпании PDVSA.