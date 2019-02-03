Навальный назвал «черным пиаром» сообщения о его встрече с бизнесменом Пригожиным в Петербурге

Политик Алексей Навальный опроверг сообщения о его встрече 2 февраля с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «кремлевским поваром». Об этом Навальный написал в своем телеграм-канале.

Первым о встрече сообщил телеграм-канал «Незыгарь». Автор анонимного канала утверждает, что встреча состоялось около 13 часов дня на шестом этаже отеля Sokos на Васильевском острове в Петербурге.

В канале также опубликовали несколько фотографий у отеля: на одной из них мимо проходил предположительно Навальный со своим секретарем Кирой Ярмыш, а на другой — из двери отеля выходил похожий на Пригожина человек, причем фотографии, судя по освещению, были сделаны в разное время.

О том как я "встречался в Питере с поваром Путина Пригожиным" написал в своём телеграм-канале https://t.co/eKlcLUYfUU pic.twitter.com/qj96bThtPG — Alexey Navalny (@navalny) February 3, 2019

Навальный подтвердил, что действительно останавливался в отеле во время поездки в Петербург, однако с Пригожиным не встречался. Он также добавил, что за ним и его командой «все время таскалась наружка с камерами». 2 февраля политик открывал в Петербурге муниципальный штаб и уже в 14 часов публиковал в твиттере фотографии собравшихся там людей.

«Девяностые, конечно, вернулись к нам не только в виде сенаторов-убийц и пыток в отделениях полиции, но и в виде "черного пиара" <..> Зачем это сделали – более сложный вопрос», – написал политик.

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Он также напомнил о вчерашней новости, которую разместила пресс-служба судов города, о том, что Навальный подал ходайство о возмещении 11 миллионов рублей, которые требуют с его сторонников за поврежденные на акции 5 мая газоны.

Позднее пресс-служба опровергла информацию, сказав, что ходатайство с фальшивой подписью Навального пришло им по почте. При этом ошибочная информация, как отметил оппозиционер, дала возможность ряду СМИ разместить заметки об этом с заголовками «Навальный отказался платить 11 млн рублей за координатора своего штаба в Петербурге».