В Екатеринбурге прошел митинг против «мусорной реформы»

В Екатеринбурге более 100 человек вышли на площадь Обороны, протестуя против так называемой «мусорной реформы». Мероприятие было организовано партией «Яблоко», однако поддержали его и другие политические силы – ПАРНАС, «Левый фронт» и КПРФ.

Собравшиеся развернули плакаты с лозунгами «Плати, плати, плати!» и «Мусорная реформа нам не нужна».

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

«В моей квартире прописаны четыре человека. Я и трое детей, – рассказала «Новой газете» пришедшая на митинг женщина, представившаяся Людмилой. – Моя зарплата - 20 000 рублей. Раньше за коммуналку я отдавала 3000 – 4000, теперь должна отдать дополнительно 600 за вывоз мусора. На что жить?»

Пришедшие на митинг отмечали, что в Екатеринбурге установлен один из самых высоких тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов в стране: 148 рублей за каждого прописанного в квартире человека. Для сравнения, в соседнем Челябинске тариф составляет 67 рублей за каждого прописанного.

Митинг открыл активист «Яблока» Андрей Собинов: «Реформа, которую нам предлагают, не решит экологических проблем Екатеринбурга. Заводы, которые будут построены в рамках этой реформы, не будут мусороперерабатывающими. Они будут мусоросжигающими. То есть никто не будет тот пластик, что копился на наших свалках много лет, "инновационно" перерабатывать. Буду просто все сжигать за наши деньги, загрязняя воздух и воду».

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

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Зачин Собинова поддержал координатор «Левого фронта» Константин Анисимов. «Для власти люди сегодня стали второй нефтью, – заявил он. – Цены на нефть падают, а деньги откуда-то брать надо. Вот и пошло повышение цен на бензин, повышение НДС, теперь "мусорная реформа"».

Интересный факт: на митинг пришли три пенсионерки с лозунгами против КПРФ. Как рассказала «Новой» одна из участниц антикоммунистического флешмоба Зинаида, развернуть плакаты против коммунистов их заставил тот факт, что КПРФ обещала добиться повышения пенсий, но пенсии в итоге повысили не коммунисты, а правительство РФ. Женщины заверили, что пришли на митинг по собственной инициативе и бесплатно.

Акции против «мусорной реформы» 3 февраля проходят в 32 регионах страны. Протесты связаны с введением с 1 января 2019 года новых правил утилизации твердых бытовых отходов и сопутствующим ростом коммунальных платежей. По данным «Сибирь. Реалий», перед акцией в Кемеровской области полицейские задержали троих человек.