Задержанный аспирант мехмата МГУ рассказал адвокату об избиениях в отделении

Задержанный аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов встретился в балашихинском ОВД с адвокатом Светланой Сидоркиной и рассказал ей о том, как его избивали сотрудники правоохранительных органов. Об этом она сообщила «Новой».

Видимых телесных повреждений адвокат у него не заметила, однако обнаружила след, предположительно от шуруповерта, внизу правой части грудной клетки. Мифтахов на встрече рассказал, что один из сотрудников прикладывал ему к груди похожий на шуроповерт инструмент, требуя признательных показаний. Инструмент был включен, хотя на нем и не было насадки, после сотрудник приставлял его к заднему проходу задержанного и даже угрожал ввести его в анальное отверстие.

«Им не нравилось, что он просил адвоката, что просил предоставить ему возможность позвонить родственникам. Им не нравилось, и после этого они его поколотили — били руками в грудь и в лицо»,

— рассказал он адвокату, не упомянув, сотрудниками какого ведомства они были. Протокол адвокатского опроса опубликовал проект «ОВД-Инфо».

Светлана Сидоркина также подтвердила, что тот действительно вскрывал вены в отделении, «поскольку боялся, что его будут бить, как [антифашистов] по делу "Сети"». Ранее о том, что один из задержанных по делу так делал, сообщали анархист Даниил Галкин, а также следователь, разговор которого адвокат Сидоркина слышала в Балашихинском городском суде. При этом 3 февраля он опроверг, что заодно принимал для этого и таблетки. Об этом говорили Галкин, а также сам Мифтахов на кадрах из репортажа телеканала «Россия-24».

Следовательница также отказалась говорить, что было с Мифтаховым между задержанием днем 1 февраля и 19 часами 2 февраля, когда его задержали официально. Сам он рассказал адвокату, что его «прятали в различных кабинетах следственного управления МВД», а вечером перевозили из здания МВД на Советской улице в здание на улице Евстафьева. «Возили то туда, то сюда. Прятали его», — вспомнил анархист.

На допросе он отказался от дачи показаний, поэтому с деталями дела об изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК), по которому тот проходит подозреваемым, их не ознакомили. Мифтахов по-прежнему находится в изоляторе временного содержания балашихинского отделения МВД. Следователь не смогла сказать адвокату, будет ли она выходить с ходатайством о его аресте или какой-либо другой мере пресечения.

В день задержания Азата Мифтахова СМИ сообщали, что его подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного 11 января в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Обыскам и задержаниям в тот день также подверглись еще не менее девяти левых активистов. Один из них рассказывал «Новой», что его спрашивали о Мифтахове.

Другой задержанный, Даниил Галкин, рассказывал, что к нему применяли электрошок, спрашивали о якобы сделанных Мифтаховых двух бомбах и требовали дать показания о его анархо-коммунистических взглядах и участии в акциях анархистов. В разговоре с «Медиазоной» он также вспоминал о том, как его спрашивали о московских антирасистах и антифашистах, а после заставили в интервью «Первому каналу» осудить действия Мифтахова и российского анархистского движения впринципе.

Как сообщало «ОВД-Инфо», спустя неделю после обнаружения несработавшей бомбы в Балашихе, 18 января, к Мифтахову в общежитие приходили с обыском люди в гражданском и в форме, а также кинологи с собаками и саперы. У него изъяли ноутбук, телефоны, книги и крупную сумму денег из личных сбережений.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах также утверждал, что в ходе одного из обысков у него якобы нашли 25 граммов перикиси ацетона (т.н. «кисы»). Связаны ли найденные кладки с СВУ в Балашихе, газета не уточняла. По данным их собеседника, Мифтахов также 1 февраля якобы признался в изготовлении взрывчатки из «кисы».