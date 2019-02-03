В Калужской области задержали водителя перевернувшегося автобуса с детьми

Водителя автобуса MAN, попавшего в ДТП в Калужской области, задержали в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК), говорится в сообщении регионального управления МВД.

Ехавший на танцевальные соревнования в Калугу из Смоленской области автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся около 9 часов утра у села Извеково Калужской области на дороге Калуга-Вязьма.

Всего в автобусе находился 31 ребенок и еще 14 сопровождавших их родителей. Семь человек, среди которых четверо детей, погибли. Еще 32 человек, среди которых 23 ребенка, госпитализировали, уточняет ТАСС.

По одной из версий, машину занесло на скользкой дороге, водитель не справился с управлением и автобус упал в кювет. Однако также допускается версия о технической неисправности автомобиля, у которого был большой пробег.