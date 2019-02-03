Власти Кабо-Верде поместили под стражу российских моряков по подозрению в контрабанде 9,5 тонн кокаина

Суд в Кабо-Верде арестовал по делу о контрабанде наркотиков 11 российских моряков, которых задержали с 9,5 тоннами кокаина на корабле. Об этом агентству ТАСС сообщили представители российского посольства.

Сейчас российские моряки находятся в тюрьме, расположенной в черте города Прая, столицы страны. При этом официальные обвинения им еще не предъявили, и они будут под стражей до окончания следственных действий.

POLICIA JUDICIÁRIO APREENDE 9,5 TONELADAS DE COCAÍNA NO PORTO DA PRAIA - https://t.co/0zd0AVqFq3 ⚠️ Ah! Não esqueça de inscrever-se no canal https://t.co/UguWQWduZQ

Visite o nosso site: https://t.co/Gyqpma7ETw pic.twitter.com/cHh1enPB9g — Record TV Cabo Verde (@RecordCaboVerde) February 1, 2019

Российские моряки находились на корабле ESER, которое под флагом Панамы следовало из Южной Америки в Танжер (город в Марокко) и сделало вынужденную остановку в порту Прая — из-за смерти одного из членов экипажа.

31 января местная полиция обнаружила на борту судна 9,5 тонн кокаина и задержала экипаж. После местное издание Record TV опубликовало фотографии обтянутых пластиком и тканью коробок, в которых якобы перевозили наркотики. По данным властей, это крупнейшая партия, которую выявили в Кабо-Верде и одна из крупнейших в мире.