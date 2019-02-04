Расследование «Новой»: за последние 2 года бизнес-джет Евгения Пригожина почти каждый месяц летал в Африку и на Ближний Восток

Связанный с семьей «кремлевского повара» Евгения Пригожина бизнес-джет с регистрационным номером M-VITO с декабря 2016 года почти каждый месяц совершал полеты в Африку и на Ближний Восток, следует из данных сервисов FlightAware и ADS-B Exchange, которые проанализировал data-отдел «Новой газеты».

О связи самолета M-VITO с Пригожиным в 2016 году узнал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, обнаружив фотографии с борта в инстаграм-акаунте дочери бизнесмена Полины. Сейшельская компания Beratex Group Limited, которой он принадлежит, не раскрывает своих владельцев, однако она же владеет и яхтой ST VITAMIN, фотографии которой также были в соцсетях родственников бизнесмена.

Всего за это время самолет 50 раз совершил посадки и взлеты из Бейрута, столице Ливана, граничащего с Сирией. Оттуда через несколько часов после приземления джет вылетал в Сирию или в Африку: 21 раз он появился над территорией Сирии, а 28 раз — в Африке.

В этих же странах СМИ находили и наемников связанной с Пригожиным наемников «группы Вагнера», также известной как «ЧВК (частная военная компания — ред.) Вагнера». Попутно СМИ сообщали и об интересах бизнесмена в этих странах.

Так, в Сирии, по данным «Фонтанки», связанная с ним компания «Евро Полис» в декабре 2016 года под эгидой российского Минэнергетики России заключила с сирийским правительством меморандум об охране нефтегазовых месторождений в обмен на четверть доходов от добычи газа и нефти, а также покрытие расходов на боевые действия, которые ведут бойцы «ЧВК Вагнера».

В Африке джет зафиксировали в первый раз 10 ноября 2017 года — на высоте 11 тысяч километров он пролетал над Египтом, что означает, что он не заходил там на посадку. А через месяц, в декабре, Москва получила от ООН разрешение на отправку оружия и инструкторов в Центральноафриканскую республику, несмотря на введенное в 2013 году эмбарго.

При этом осенью 2017 года правительственные структуры ЦАР заключили со связанной с Пригожиным компанией «М Инвест» соглашение, касающееся разработки месторождений алмазов в префектуре Верхнее Котто (копию документа получили расследователи проекта «Досье», его текст также есть в распоряжении «Новой»). В соглашении отмечается, что российская сторона «может осуществлять платежи наличными», доставка которых «возможна только на частном самолете».

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Неизвестно, сколько раз в Африку на борту M-VITO прилетал лично Пригожин, однако Le Monde писала о его присутствии на встрече с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок в столице Судана Хартуме в августе прошлого года. А ранее, в апреле 2018 года, по данным источников «Новой», он регистрировался на рейс из Москвы в Хартум на борту другого самолета с регистрационным номером М-NJSS, причем туда он прилетел в сопровождении двух бойцов «группы Вагнера».

«Новая газета» отправила запрос на официальные электронные адреса группы компаний «Конкорд», а также на адрес, опубликованный в группе «ВКонтакте» под названием «Пресс-служба компании "Конкорд"». С этого адреса журналистам разных изданий последнюю неделю приходят ответы якобы от Евгения Пригожина, а ведет группу в соцсети некая «Валерия Конкорд», чью реальную личность установить по аккаунту не удалось. С этого адреса «Новой газете» поступил ответ от якобы Пригожина, в котором говорится, что самолетом с регистрационным номером M-VITO бизнесмен не владеет и им не пользуется, страны Африки, Ливан и Сирию он на борту этого самолета не посещал, о своих интересах в этих странах рассказать не может.

Напомним, «ЧВК Вагнера» связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожина также называют«повар Путина» из-за кейтеринговых заказов его компании «Конкорд» для президента.

Как писала «Фонтанка», ЧВК появилась в 2013 году под названием «Славянский корпус», когда российские менеджеры частной военной компании Moran Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров сформировали отряд из 267 «контракторов» для «охраны месторождений и нефтепроводов» в Сирии. Ее участники впоследствии сформировали «группу Вагнера».

По данным The Wall Street Journal, она принимала участие в военных конфликтах на Донбассе и в Сирии. После «Новая газета» сообщала о ее присутствии в Центральноафриканской республике и Судане, а агентство Bloomberg — в еще восьми африканских странах. По данным агентства, в обмен на право на добычу полезных ископаемых они охраняют высокопоставленных чиновников, готовят военных, а также помогают с организацией предвыборных кампаний.