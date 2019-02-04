В результате пожара на Никитском бульваре в центре Москвы погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме дореволюционной постройки на Никитском бульваре рядом с музеем Востока, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Пожар в доме 12 на Никитском бульваре начался в ночь на 4 февраля. Так, сообщение о пожаре на пятом этаже поступило пожарным в 0:55 мск, а после огонь перекинулся и на четвертый этаж, распространившись почти на 2 тысячи квадратных метров.

Тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, часть из которых обрушилась. Пожар, которому присвоили повышенный уровень сложности, локализовали в 03:49 мск и ликвидировали к 5 часам утра. Всего спасатели эвакуировали 42 человек, включая 8 детей. Из-за пожара была перекрыта внутренняя сторона Бульварного кольца, а также Калашный переулок и Никитский бульвар.

Жилой дом для служащих Московской конторы Государственного банка на Никитском бульваре, 12 относится к объектам культурного наследия, в доме более 100 жилых квартир.