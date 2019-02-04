В Кемеровской области задержанного перед митингом против «мусорной реформы» арестовали на 12 суток

Калтанский районный суд Кемеровской области арестовал на 12 суток задержанного перед митингом против «мусорной реформы» активиста Вениамина Миняйлова, сообщили «Сибирь.Реалии».

После задержания на него составили протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Так, во время принудительного привода к следователю он якобы отказался пройти в служебный автомобиль, упирался руками и затем лег на землю. При этом его дочь в разговоре с «Сибирь.Реалиями» настаивала на том, что ее отец не сопротивлялся. Помимо этого, во время задержания ему вывихнули руку, а позже в травмпункте у него зафиксировали повреждение связок.

По ее словам, его задержали, когда тот перед митингом выгуливал свою собаку. К нему подъехали на служебной машине шестеро полицейских, к которым чуть позже присоединились сотрудники Росгвардии. Перед митингом в Калтане также задержали еще двух активистов, при чем Миняйлова доставили в здание Следственного комитета в качестве свидетеля по делу одного из них. Двух других активистов не стали помещать под стражу и отпустили домой.

Напомним, 3 февраля в 32 регионах страны прошли акции против «мусорной реформы». Протесты связаны с введением с 1 января 2019 года новых правил утилизации твердых бытовых отходов и сопутствующим ростом коммунальных платежей.

В Калтане местные власти отказались согласовать митинг из-за гонок на собачьих упряжках. Активисты обжаловали решение в суде и в назначенный день планировали выйти на акцию. Как отмечают «Сибирь.Реалии», гонка на упряжках в городе так и не состоялась.