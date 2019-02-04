На дне Ла-Манша обнаружили обломки пропавшего самолета с футболистом «Кардифф сити»

Поисковики обнаружили на дне пролива Ла-Манш обломки пропавшего 21 января легкомоторного самолета, на котором летел нападающий клуба «Кардифф сити» Эмилиано Сала. Об этом сообщил в твиттере океанограф Дэвид Мирнс из занимавшейся поисками частной компании Blue Water Recoveries.

Обломки были обнаружены группой поисковиков на судне FPV Morven утром 3 февраля, а после самолет идентифицировали специалисты Управления по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB).

Мирнс рассказал британскому телеканалу SkyNews, что об обнаружении сообщили семьям футболиста и пилота самолета: «Это лучшее, что мы могли бы сделать для их семей». От дальнейших комментариев океанограф отказался.

О пропаже одномоторного самолета, на борту которого находился футболист Сала, стало известно 22 января. Он вылетел из французского аэропорта «Нант-Атлантик» в столицу Уэльса Кардифф вечером 21 января, однако уже спустя почти час береговые службы получили сигнал о его исчезновении с радаров.

Эмилиано Сала родился в Аргентине и в 22 года переехал во Францию для того, чтобы играть за клуб «Бордо». С 2015 года он был форвардом «Нанта», и в 19 матчах Чемпионата Франции по футболу 2018/2019 забил за клуб 12 мячей.

В январе нападающий «Нанта» заключил контракт о переходе в «Кардифф» за рекордные для клуба 20 млн евро, и до этого вернулся в Нант, чтобы разрешить последние формальности перед окончательным переездом в Великобританию.