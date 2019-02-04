В Тюмени зоозащитницу Юлию Баталову приговорили к условному сроку за царапины на руках полицейских

Ленинский районный суд Тюмени сегодня вынес приговор гражданской активистке Юлии Баталовой, которую обвиняли в «применении насилия» к сотрудникам полиции (ч.1 ст. 318 УК).

Женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Она также должна будет соблюдать «коммендантский час», то есть находиться по месту прописки с 22:00 до 06:00.

«С приговором мы категорически не согласны, и будем его обжаловать», — заявила Баталова «Новой газете».

Юлию Баталову обвиняли в применении силы к сотрудникам отдела полиции № 5 Тюмени Александу Симонову и Юрию Маврычеву. Те жаловались, что Баталова, когда ее принудительно доставляли в отдел для дактилоскопирования, поцарапала им руки, а также ударила Маврычева ногой в живот.